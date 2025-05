Auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. In Baden-Württemberg haben die Behörden jetzt nach rund sieben Monaten Bilanz gezogen und etliche unerlaubte Einreisen verhindert.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Stuttgart, der das gesamte Bundesland Baden-Württemberg umfasst, stellte die Polizei nach eigenen Angaben an den Landgrenzen zur Schweiz und zu Frankreich im Zeitraum vom 16. September 2024 bis einschließlich 30. April 2025 insgesamt 8658 unerlaubte Einreisen fest. 5032 davon wurden an der Schweizer Landesgrenze und 3626 an der Französischen dokumentiert.

Lesen Sie auch

Bei 7340 Personen wurden unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt einreiseverhindernde beziehungsweise aufenthaltsbeendende Maßnahmen vollzogen.

86 mutmaßliche Schleuser festgenommen

Hierbei erfolgten laut der Pressemitteilung der Bundespolizei 7105 Zurückweisungen – an der Schweizer Landgrenze 4806, an der französische Landgrenze 2299 – und 235 aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Insgesamt 344 Personen hinderte die Bundespolizei an einer Einreise nach Deutschland, da diese eine Wiedereinreisesperre besaßen. Zudem wurden 86 mutmaßliche Schleuser festgenommen und 858 strafprozessuale Festnahmen durchgeführt.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Ankündigung von Dobrindt Innenminister Strobl begrüßt verstärkte Grenzkontrollen Kurz nach seinem Amtsantritt kündigt der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein strengeres Vorgehen an den Grenzen an. Den Innenminister von Baden-Württemberg hat er dabei an seiner Seite.

Die Kontrollen betreffen neben der Schweiz und Frankreich auch die Grenzen zu Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark. An den übrigen Landesgrenzen – Polen, Tschechien, Österreich und Schweiz – fanden die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen laut Polizei bereits zuvor statt.