Ab Mai 2025 gelten strengere Regeln für Bioabfälle. Was das für Bio-Mülltüten bedeutet, ob es ein Verbot gibt und worauf Haushalte jetzt achten sollten – hier die wichtigsten Infos.

Lukas Böhl 15.04.2025 - 08:06 Uhr

Nein, ein generelles Verbot von Bio-Mülltüten gibt es ab Mai 2025 nicht – dennoch ändern sich die Regeln für die Sammlung von Bioabfällen. Am 1. Mai 2025 tritt die dritte Stufe der überarbeiteten Bioabfallverordnung in Kraft. Ziel ist es, den Eintrag von Fremdstoffen – vor allem von Kunststoffen und Mikrokunststoffen – in Kompost und damit letztlich in Böden und Umwelt zu minimieren. Private Haushalte sind zwar nicht direkt von der neuen Regelung betroffen, sie werden aber indirekt stärker zur Verantwortung gezogen.