Bio-Tannen aus Sulzbach Bewusst gekauft: Christbäume aus Bio-Kultur
In Sulzbach an der Murr führt die Familie Kienzle ihre Weihnachtsbaumkultur seit vier Generationen. Heute wachsen hier Bio-Tannen, die Käufer ab Hof auswählen oder selbst schlagen.
Frischer könnte ein Christbaum kaum sein. Ein Kunde steht auf der Wiese im Gewann Mahd bei Siebersbach (Rems-Murr-Kreis), wo die Familie Kienzle ihre Christbaumkultur pflegt, und hat seinen Favoriten schnell entdeckt: „Ich nehme gleich den hier vorne.“ Juniorchef Leon Kienzle wirft die Kettensäge an, ein kurzer Schnitt – die brusthohe Nordmanntanne fällt.