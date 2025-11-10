 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Joschka Fischer: „Özdemir muss eine an Wunder grenzende Aufgabe bewältigen“

Biografie über Grünen-Kandidaten Joschka Fischer: „Özdemir muss eine an Wunder grenzende Aufgabe bewältigen“

Biografie über Grünen-Kandidaten: Joschka Fischer: „Özdemir muss eine an Wunder grenzende Aufgabe bewältigen“
1
Joschka Fischer und Cem Özdemir am Montag bei der Buchvorstellung auf einem Weingut in Stuttgart-Mühlhausen. Foto: Lichtgut

Zum Start in den Wahlkampf kommt eine Biografie über den Grünen-Kandidaten Cem Özdemir auf den Markt mit Vorwort von Joschka Fischer. Der rät zu starken Nerven.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Dass Politiker sich zu Wahlkampfzeiten mit Büchern schmücken, ist nichts Neues. Dass gleich eine ganze Biografie erscheint, ist aber nicht so gewöhnlich. Denn nicht immer ist ein Politikerleben vor einem großen Amt so prall gefüllt, dass es schon den Platz zwischen zwei Buchdeckeln füllen würde. Beim Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Cem Özdemir, reicht es kurz vor seinem 60. Geburtstag im Dezember immerhin für 250 Seiten. Am Montag wurde das Werk vorgestellt – von niemand Geringerem als Joschka Fischer. Der frühere grüne Außenminister nutzt die Gelegenheit, für seinen Parteifreund zu werben: „Cem ist heute eine Stimme in unserem Land. In der Form gibt es keine Zweite“.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg: Cem Özdemir will nicht in die Bundespolitik zurückkehren

Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg Cem Özdemir will nicht in die Bundespolitik zurückkehren

Cem Özdemir ist in Stuttgart direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. Sein Spielfeld war immer Berlin, ach was, die ganze Welt. Das wird künftig anders sein: Mit der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 wechselt er definitiv in die Landespolitik.

In dem Band „Cem Özdemir – Brücken bauen“, der am 12. November im Bonifatius-Verlag erscheint, zeichnen die Journalisten Johanna Henkel-Waidhofer und Rolf Henkel den Weg Özdemirs entlang zeitgeschichtlicher Ereignisse nach. In einer dichten Erzählung beschreiben die beiden das Auf und Ab des Politikers: erst Talkshow-Liebling als Jungstar im Bundestag, dann der Sündenfall mit der Bonusmeilen-Affäre. 2009 kehrte der spätere Bundeslandwirtschaftsminister erst als Grünen-Chef auf die Bühne der Bundespolitik, 2013 in den Bundestag zurück. „Diese Eigenschaft des Comeback-Kids“, sagt Fischer, sei eine sehr politische Eigenschaft.

Die Autoren kennen Özdemirs Vorgänger Kretschmann gut

Dass die bei den Grünen bestens vernetzte Journalisten Johanna Henkel-Waidhofer und ihr Mann Rolf die Biografie geschrieben haben, ist kein Zufall. Das Paar veröffentlichte 2011 wenige Wochen nach der Landtagswahl bereits ein ähnliches Werk über den, den Özdemir beerben möchte: Den damals einer großen Öffentlichkeit eher unbekannten Winfried Kretschmann.

Es ist durchaus Usus, dass Wahlkämpfer sich den Glanz von Promis holen. CDU-Hoffnungsträger Manuel Hagel hat sich erst vor wenigen Tagen von CSU-Chef Markus Söder flankieren lassen. Auch Özdemir lehnt trotz hoher Bekanntheitswerte die Unterstützung eines langjährigen politischen Weggefährten nicht ab.

Fischer lässt bei Özdemirs Griff nach der Macht Unsicherheit anklingen

Die beiden kennen sich spätestens seit 1994, als der Jüngere in den Bundestag einzog. Damals machte Fraktionschef Fischer dem jungen Abgeordneten nicht nur das Büro und die Mitarbeiterin streitig, die Özdemir sich weitsichtig von einem ausgeschiedenen Abgeordneten gesichert hatte. Fischer ließ den Novizen auch den Platz im Innenausschuss für einen altgedienten Parteikollegen räumen. Schon damals sei das politische Talent aufgefallen, sagt Fischer, räumt aber auch ein: „Cem als damals junger Mann hat auch ein bisschen Leidenschaft dafür gehabt, Mist zu bauen.“

Schon vor einem Jahr nutzte Özdemir kurz nach seinem Bekenntnis zur Spitzenkandidatur die Gelegenheit für seinen ersten öffentlichen Auftritt in der neuen Rolle, um Fischer zu würdigen, bevor jener zu einem der „Württemberger Köpfe“ gekürt wurde. Diesmal lobt der andere: Im Vorwort zur Biografie äußert Fischer keinen Zweifel daran, dass Özdemir „der Beste ist, ein anatolischer Schwabe, reif für das höchste Amt in Baden und Württemberg“. Er lässt aber Unsicherheit mitschwingen, wenn er schreibt, dass es an ein Wunder grenzen würde, wenn die Grünen die Staatskanzlei bei der Landtagswahl 2026 verteidigen würden. Am Montag schiebt er nach: „Aber wenn es einer schafft, dann Cem.“ Und rät ihm zu starken Nerven.

Die jüngsten Umfragen zeichnen ein anderes Bild. Die Grünen liegen im Südwesten zwar immer noch über dem Bundestrend, waren zuletzt aber nur noch drittstärkste Kraft hinter der AfD und der CDU, die mehr als zehn Prozentpunkte Vorsprung hat. Deren 37 Jahre alter Spitzenkandidat, Manuel Hagel, hat noch keine Biografen, will aber dennoch seinen Namen vor der Landtagswahl am 8. März 2026 in den Buchhandlungen sehen. Der Freiburger Verleger Manuel Herder, selbst CDU-Mitglied, will gemeinsam mit seinem Parteifreund einen Band zum 75. Landesjubiläum veröffentlichen. Das wird zwar erst 2027 gefeiert. Das Buch, in dem 75 prominente Baden-Württemberg zu Wort kommen sollen, wird aber im Januar 2026 erscheinen – mit einem Vorwort von Manuel Hagel.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahlkampf: Wie Cem Özdemir die Grünen an der Macht halten will

Landtagswahlkampf Wie Cem Özdemir die Grünen an der Macht halten will

Noch ist der Landtagswahlkampf weit davon entfernt, Fahrt aufzunehmen. Doch in den kommenden Wochenenden wählen die Parteien ihre Spitzenkandidaten. Cem Özdemir ist der nächste.

Özdemirs eigenes Buch war nie erschienen

Ein Buch aus der Feder von Cem Özdemir hätte es fast gegeben. Noch vor einem Jahr hatte der Ullstein-Verlag einen Titel vom Autor Cem Özdemir im Programm: „Übertreibt nicht! Eine Intervention zu Identität und Freiheit“ lautete der. Erscheinungsdatum: 27. November 2025, was damals Spekulationen anheizte. Doch das Manuskript wurde zu den Akten gelegt. Es hätte, so Özdemir, schon 2021 erscheinen sollen vor der Bundestagswahl. Damals machte Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen, mit ihrem Buch Negativschlagzeilen. Eine Neuauflage seines Buchs habe er noch nicht überlegt, sagt Özdemir. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass er es umschreiben müsse. Die Debatte habe sich weitergedreht, viel sei erschienen. Was Fischer bestätigt: „Ich schreibe gerade ein Buch darüber“, sagt er. Und Özdemir scherzt: „Willst Du ein Vorwort von mir?“ Der nächste Gemeinschaftsauftritt dürfte also nicht lang auf sich warten lassen.

Weitere Themen

Biografie über Grünen-Kandidaten: Joschka Fischer: „Özdemir muss eine an Wunder grenzende Aufgabe bewältigen“

Biografie über Grünen-Kandidaten Joschka Fischer: „Özdemir muss eine an Wunder grenzende Aufgabe bewältigen“

Zum Start in den Wahlkampf kommt eine Biografie über den Grünen-Kandidaten Cem Özdemir auf den Markt mit Vorwort von Joschka Fischer. Der rät zu starken Nerven.
Von Annika Grah
Bruchsal: Drei Festnahmen nach Millionenraub an 84-Jährigem

Bruchsal Drei Festnahmen nach Millionenraub an 84-Jährigem

Mit einem Trick wird ein Mann überzeugt, Gold aus dem Schließfach zu holen. Zwei Männer sind nach dem Raub in U-Haft. Bei den Ermittlungen gerät ein Dritter in das Visier der Polizei.
Kirchzarten im Schwarzwald: Vermisster Radfahrer nach einer Woche tot in Bach gefunden

Kirchzarten im Schwarzwald Vermisster Radfahrer nach einer Woche tot in Bach gefunden

Ein Radfahrer macht sich nachts auf den Heimweg, kommt aber nicht dort an. Eine Woche später gibt es traurige Gewissheit.
Baden-Württemberg: Mehr Masern in Karlsruhe - Fälle auch in Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg Mehr Masern in Karlsruhe - Fälle auch in Rheinland-Pfalz

Nach dem Masernausbruch in Karlsruhe hat sich die Zahl der Infizierten erhöht. Wer betroffen ist und wie man sich selbst gegen Masern schützen kann.
Tripsdrill: Besucherrekord: Mit Volldampf aus der Corona-Flaute

Tripsdrill Besucherrekord: Mit Volldampf aus der Corona-Flaute

In dem Freizeitpark bei Cleebronn endet die Saison mit einem neuerlichen Besucherrekord. Auch im kommenden Jahr gibt es Neuerungen.
Von Eberhard Wein
Dietmar Späth: Baden-Badener Oberbürgermeister baut betrunken Unfall

Dietmar Späth Baden-Badener Oberbürgermeister baut betrunken Unfall

Seit Monaten ist Dietmar Späth krankgeschrieben. Vergangene Woche verursachte er einen Unfall - niemand wurde verletzt. Doch der Politiker stand unter Alkoholeinfluss.
ICE Richtung Ulm: Ins Gesicht gespuckt – Mann greift Fahrgäste im Zug an

ICE Richtung Ulm Ins Gesicht gespuckt – Mann greift Fahrgäste im Zug an

In einem ICE Richtung Ulm hat ein Mann nach einer Fahrkartenkontrolle zwei Reisende angespuckt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Von nre
Europa-Park: 150 Millionen Menschen besuchen Deutschlands größten Freizeitpark

Europa-Park 150 Millionen Menschen besuchen Deutschlands größten Freizeitpark

Mehrere Millionen Menschen reisen jedes Jahr nach Rust, um den Europa-Park zu besuchen. Eine Schweizer Familie knackt eine besondere Marke - und bekommt Geschenke.
Was Politiker reden: Harte Sprache, weiches Gehirn

Was Politiker reden Harte Sprache, weiches Gehirn

Leute behaupten, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir reden viel Zeugs, das nie hätte gesagt werden müssen – verschärft in der Politik.
Von Reiner Ruf
Burladingen im Ostalbkreis: Prozess um versuchten Mord - Brüder streiten Vorwürfe ab

Burladingen im Ostalbkreis Prozess um versuchten Mord - Brüder streiten Vorwürfe ab

Ein Streit auf einer Baustelle eskaliert brutal: Zwei Brüder sollen mit einem Auto auf Bauarbeiter zugefahren und mit Wagenheber und Feuerlöscher auf sie eingeschlagen haben.
Weitere Artikel zu Landtagswahl Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg Winfried Kretschmann
 
 