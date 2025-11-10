Dass Politiker sich zu Wahlkampfzeiten mit Büchern schmücken, ist nichts Neues. Dass gleich eine ganze Biografie erscheint, ist aber nicht so gewöhnlich. Denn nicht immer ist ein Politikerleben vor einem großen Amt so prall gefüllt, dass es schon den Platz zwischen zwei Buchdeckeln füllen würde. Beim Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Cem Özdemir, reicht es kurz vor seinem 60. Geburtstag im Dezember immerhin für 250 Seiten. Am Montag wurde das Werk vorgestellt – von niemand Geringerem als Joschka Fischer. Der frühere grüne Außenminister nutzt die Gelegenheit, für seinen Parteifreund zu werben: „Cem ist heute eine Stimme in unserem Land. In der Form gibt es keine Zweite“.