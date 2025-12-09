Schauspieler Jim Caviezel, bekannt aus «Die Passion Christi», übernimmt in einer neuen Filmbiografie die Rolle des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Der erste Trailer ist jetzt erschienen.
09.12.2025 - 02:16 Uhr
Rio de Janeiro - Jesus-Darsteller Jim Caviezel (57) verkörpert in einer neuen Filmbiografie den inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Wie brasilianische Medien berichten, soll das Biopic "Dark Horse" 2026 erscheinen. Wo der Film zu sehen sein wird, war zunächst nicht bekannt.