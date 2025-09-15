In Böblingen, Ulm und im Alb-Donau-Kreis wird jetzt ganz genau hingeschaut: Wer etwa Plastik in der Biotonne entsorgt, riskiert, dass die Tonne stehen bleibt und 40 Euro fällig werden.
15.09.2025 - 11:08 Uhr
Bewohnerinnen und Bewohner im Alb-Donau-Kreis, Landkreis Böblingen und Ulm sowie in weiteren 37 Kommunen Deutschlands müssen in den kommenden vier Wochen mit verschärften Kontrollen von Biotonnen rechnen. Wenn eine Biotonne viel Plastik und andere Störstoffe enthält, werde sie nicht geleert, teilte der Verein wirfuerbio mit.