Birgit Keils Tanzstiftung wird 30 „Mir ist die Energie einer Tänzerin geblieben“
Lebenslanges Lernen? Birgit Keil weiß, wie das geht. Die Stuttgarter Kammertänzerin war die erste deutsche Ballerina von Weltrang. Was bewegt sie aktuell?
Auch mit 81 Jahren denkt Birgit Keil nicht an Ruhestand. Die Stuttgarter Kammertänzerin, die auf eine ungewöhnlich erfolgreiche Karriere zurückblicken kann, fördert mit ihrer Stiftung seit 30 Jahren den Ballettnachwuchs.