Kabinen-Streik bei Lufthansa und CityLine: 580 Flüge in Frankfurt gestrichen – der dritte große Ausstand 2026. Betroffen sind elf deutsche Flughäfen. Ruht die Arbeit auch am Samstag?
10.04.2026 - 10:08 Uhr
Die Kabinengewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) hat zu Streiks bei mehreren Lufthansa-Gesellschaften aufgerufen, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr führt – unter anderem auch in Stuttgart. Am Frankfurter Flughafen wurden bereits 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Betroffen sind vor allem die Lufthansa-Kerngesellschaft sowie die Regionaltochter Lufthansa Cityline.