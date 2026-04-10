Kabinen-Streik bei Lufthansa und CityLine: 580 Flüge in Frankfurt gestrichen – der dritte große Ausstand 2026. Betroffen sind elf deutsche Flughäfen. Ruht die Arbeit auch am Samstag?

Die Kabinengewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) hat zu Streiks bei mehreren Lufthansa-Gesellschaften aufgerufen, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr führt – unter anderem auch in Stuttgart. Am Frankfurter Flughafen wurden bereits 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Betroffen sind vor allem die Lufthansa-Kerngesellschaft sowie die Regionaltochter Lufthansa Cityline.

Wer streikt bei Lufthansa und CityLine? Bei der Lufthansa selbst wurden rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Hinzu kommen knapp 1.000 Kabinenbeschäftigte der Regionaltochter Lufthansa Cityline, die ebenfalls die Arbeit niederlegen sollen.

Nichts geht mehr in München. Foto: AFP

Die Auswirkungen des Streiks sind bereits deutlich spürbar. Nach Angaben des Flugplans fallen bei der größten deutschen Fluggesellschaft allein in Frankfurt 75 Prozent der geplanten Starts aus, wobei der Großteil der Streichungen auf die Lufthansa entfällt.

Wo streikt die Lufthansa heute?

Die Streikmaßnahmen betreffen Abflüge an zahlreichen deutschen Flughäfen:

Frankfurt

München

Düsseldorf

Hamburg

Köln/Bonn

Berlin

Stuttgart

Hannover

Bremen

Dresden

Leipzig/Halle

Auch internationale Destinationen wie Palma de Mallorca sind betroffen. Für den Mittag ist zudem eine Kundgebung am Flughafen München geplant.

Warum streikt die Lufthansa?

Die Gewerkschaft UFO verfolgt mit den Warnstreiks das Ziel, Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen zu erzwingen:

Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft geht es primär um Verhandlungen zum Manteltarifvertrag.

Bei Lufthansa Cityline fordert die Gewerkschaft einen Sozialtarifvertrag, da durch die geplante Schließung des Flugbetriebs im kommenden Jahr etwa 800 Arbeitsplätze bedroht sind.

Laut Harry Jaeger, Tarifexperte der Gewerkschaft UFO, habe Lufthansa in ihrem Tarifangebot massive Gegenforderungen aufgestellt. Insbesondere solle die monatlich mögliche Arbeitszeit deutlich angehoben werden. Die Beschäftigten befürchten, dass Lufthansa ihre Einsatzzeiten im Sommer extrem verdichten wolle.

Wie lang streikt die Lufthansa? (Samstag/Sonntag)

Der aktuelle Streik ist bereits der dritte große Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft, nach zwei vorangegangenen Runden mit Pilotenstreiks. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, heute Freitag, 10. April, bis 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen.

Für Samstag gab es Stand Freitagmorgen keinen Streikaufruf. Nach der erfolgreichen Urabstimmung wäre aber jederzeit eine Verlängerung oder Ausweitung des Arbeitskampfs denkbar. Das letzte Wochenende der Osterferien ist dabei natürlich besonders sensibel.

Schon der dritte große Lufthansa-Streik 2026

Im Februar 2026 fanden bereits Warnstreiks statt, die zu hunderten Flugausfällen führten. Im März 2026 rief UFO ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung auf, die bis zum 27. März lief und eine große Mehrheit für den Ausstand brachte.

Gewerkschafter Jaeger fordert: „Die Lufthansa muss sich jetzt irgendwie bewegen.“ Obwohl die Lufthansa Gegenmaßnahmen angekündigt hat, wurden bereits im Vorfeld hunderte Flüge gestrichen. Reisende sollten sich auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen und frühzeitig Informationen zu ihren gebuchten Verbindungen einholen.