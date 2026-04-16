Die EU-Kommission hat den Plänen der Bundesregierung für einen Industriestrompreis zugestimmt. Deutschland kann die Stromkosten für Unternehmen bis Ende 2028 subventionieren.
16.04.2026 - 12:11 Uhr
Die EU-Kommission hat die Pläne der Bundesregierung für einen Industriestrompreis genehmigt. Deutschland darf die Stromkosten energieintensiver Unternehmen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 bis Ende 2028 subventionieren, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. Für die Hilfen sind den Angaben zufolge insgesamt 3,8 Milliarden Euro vorgesehen.