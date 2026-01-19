Wer sich ein E-Auto kauft, soll eine Prämie vom Staat bekommen. Nun hat der Umweltminister Details bekannt gegeben. Wer die Förderung beantragen kann und wie viel Geld zu erwarten ist.
19.01.2026 - 16:04 Uhr
Mit bis zu 6000 Euro will die Bundesregierung den Kauf von Elektroautos bezuschussen. Das sieht das neue Förderprogramm für Elektromobilität vor, dessen Eckpunkte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) am Montag vorgestellt hat. „Wir wollen mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt tun, für unsere europäische Automobilindustrie und für die Haushalte, die sich ohne Unterstützung noch kein Elektroauto leisten konnten“, sagte Schneider in Berlin.