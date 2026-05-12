Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent zwar knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine stärkste Fraktion gibt es deswegen nicht. Um den Posten des Parlamentspräsidenten war deswegen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU verhandelt worden. Dabei bekam die CDU den Posten zugesprochen.