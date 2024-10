Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken mit seinem Hyundai unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verliert und sich überschlägt.

Philip Kearney 31.10.2024 - 12:20 Uhr

In Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) hat ein betrunkener Autofahrer einen schweren Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 55-Jährige am Mittwochabend auf der Ochsenwanger Steige / K1250 von Bissingen kommend mit seinem Hyundai Tucson unterwegs, als er in der scharfen Kurve vor Ochsenwang mit seinem Wagen ins Schleudern kam.