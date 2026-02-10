Der Bitcoin-Kurs bleibt auch zum Dienstag erneut unter der Marke von 70.000 US-Dollar. Doch was steckt hinter diesem Kursrutsch?
10.02.2026 - 09:00 Uhr
Nach einem kurzen Aufschwung am Wochenende, bei dem Bitcoin zeitweise über 72.000 US-Dollar gehandelt wurde, setzte am Montag Ernüchterung ein. Gewinnmitnahmen und eine allgemeine Unsicherheit an den Märkten haben den Kurs erneut unter Druck gesetzt. Gleichzeitig zeigt sich, dass Anleger zunehmend auf alternative Anlageklassen wie Edelmetalle setzen.