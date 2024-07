Die Kryptowährung Bitcoin hat von ihrem jüngsten Hoch inzwischen fast 20 Prozent verloren und ist deutlich unter 60.000 Dollar gesunken. Kurssprünge und -abstürze sind für Anleger in Kryptowährung nichts Neues. Unklar war beispielsweise auch, wie die digitale Währung auf das sogenannte Bitcoin-Halving reagieren würde, das im April stattfand.

Analysten führen die sommerlichen Kursschwäche vor allem auf eine Mitteilung des Insolvenzverwalters der gescheiterten Kryptobörse Mt.Gox zurück. Er hatte angekündigt, eine große Anzahl von Bitcoin-Token (BTC) an geschädigte Gläubiger zu übergeben. Die Geschädigten warten seit Jahren auf eine Erstattung ihrer Coins.

Nach dem Zusammenbruch der Börse im Jahr 2014 verloren Nutzer insgesamt 850.000 BTC. Davon wurden 142.000 BTC geborgen und sollen nun an ihre Eigentümer übergeben werden. Der Marktplatz in Tokio war in der frühen Bitcoin-Ära die weltweit größte Handelsplattform für die digitale Kryptowährung. Ende Februar 2014 meldete Mt.Gox nach einem Hack Insolvenz an und stürzte die Währung damals in eine erste große Vertrauenskrise.

Sorge vor Bitcoin-Überangebot

Unklar ist, wie die ehemaligen Mt.Gox-Kunden sich jetzt verhalten werden. Sollte ein erheblicher Teil von ihnen die geretteten Bitcoin-Bestände kurzfristig verkaufen wollen, würde dies zu einem Bitcoin-Überangebot auf dem Markt führen. Die Marktbeobachter von Glassnode verzeichneten bislang allerdings noch keine größeren BTC-Transfers.

Die Sorge vor einem Bitcoin-Überangebot wird außerdem von der Tatsache genährt, dass Strafverfolgungsbehörden auf großen BTC-Beständen sitzen, die sie bei Kriminellen gesichert haben. Allein das Landeskriminalamt Sachsen beschlagnahmte im Kontext der Ermittlungen gegen die illegale Film-Tauschbörse Movie2k.to Januar rund 50.000 Bitcoin. Auch das Bundeskriminalamt (BKA) soll regelmäßig beschlagnahmte BTC-Bestände in klassische Währungen wie Euro oder Dollar umtauschen.

Ende Mai hatten Anleger aus den börsengehandelten Bitcoin-ETFs in den USA und anderen Kryptoanlagen weltweit sind in den vergangenen zwei Wochen über 1,2 Milliarden US-Dollar (1,12 Mrd. EUR) abgezogen worden. Der Abfluss hatte vor allem beim Bitcoin, der ältesten und bekanntesten sogenannten Kryptowährung, für einen Abwärtstrend gesorgt.

Bitcoin im Steckbrief

100.00 Bitcoins für zwei Pizzen (erste bekannte Transaktion 2009)

0,00076 US-Dollar/Bitcoin (2009)

Allzeithoch: ca. 69000 US-Dollar/Bitcoin (November 2021)

1 Bitcoin (BTC) = 100.000.000 Satoshis

1 Bitcoin = 1.000.000 MicroBitcoins

1 Bitcoin = 1.000 MilliBitcoins

Bitcoins pro Block auf der Blockchain: 210.000 Stück

Das Bitcoin Halving – oder auch „Halvening“ – war auch 2024 wieder ein wichtiges Ereignis im Anleger-Universum der weltweit führenden Kryptowährung. Das "Halving" (Englisch) halbiert die Belohnung, die Bitcoin-Erzeuger ("Miner") für das Hinzufügen eines neuen Code-Blocks zur Blockchain erhalten - ein Prozess mit großem Energieverbrauch auf Hochleistungsrechnern. Eine Halbierung hat Auswirkungen auf den Anreiz, neue Bitcoins, in Umlauf zu bringen, und spielt somit eine Rolle im Bitcoin-Wirtschaftsmodell, das theoretisch auf Knappheit basiert. Das Bitcoin Halving trägt dazu bei, die potenzielle Inflation zu begrenzen und stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt in der Zukunft mehr als 21 Millionen Bitcoins existieren können. Mit fortschreitender Zeit wird die Produktion von Bitcoins tendenziell immer aufwändiger und teurer.

Bitcoin-Halvings bisher

1. Bitcoin-Halving: 28. November 2012 - Reduzierung der Mining-Belohnung von 50 auf 25 Bitcoins

2. Bitcoin-Halving: 9. Juli 2016 - die Blockchain-Belohnung wurde von 25 auf 12,5 Bitcoins gesenkt.

3. Bitcoin-Halving: 11. Mai 2020 - die Belohnung für "Miner" sank von 12,5 auf 6,25 Bitcoins.

4. Bitcoin-Halving: 20. April 2024 - die Belohnung wurde von 6,25 auf 3,125 Bitcoins reduziert.

Insgesamt schlechte Stimmung am Kryptomarkt

Die insgesamt schlechte Stimmung am Kryptomarkt steht auch in einem Zusammenhang mit der US-Zentralbank Federal Reserve. Zurzeit ist unklar, wann und in welchem Umfang die Fed ihre Geldpolitik lockern könnte. Das Kalkül dabei ist: Solang die Zinssätze vergleichsweise hoch sind, stehen den Anlegern viele Optionen offen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Darunter leidet dann der Kryptomarkt. Sinken die Zinsen für klassische Anlagen hingegen, erscheinen die Kryptoinvestments attraktiver. (mit dpa-Material)