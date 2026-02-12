Auch zum Donnerstag bleibt der Bitcoin weiterhin unter der 70.000-Dollar-Marke. Hat der Leitcoin nun seinen Boden erreicht? Was den Kurs belastet und warum die Prognosen gespalten sind.
12.02.2026 - 12:30 Uhr
Nach einem kurzen Aufschwung am vergangenen Wochenende, bei dem sich der Kurs vom tiefen Fall auf 60.000 US-Dollar wieder erholt zu haben schien, setzt mittlerweile Ernüchterung am Markt ein. Seit Dienstag bleibt der Kurs hartnäckig unter der 70.000er-Marke und scheint bei etwa 67.000 USD seinen neuen Boden gefunden zu haben.