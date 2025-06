Viele Internetnutzer fühlen sich damit überfordert, Fake News oder manipulierte KI-Videos zu entlarven. Je älter sie sind, desto unsicherer fühlen sie sich.

dpa 02.06.2025 - 13:36 Uhr

Berlin - Nur ein Viertel der Internet-Nutzer in Deutschland traut sich zu, Falschinformationen im Netz zu erkennen. In einer repräsentativen Umfrage des Digital-Branchenverbands Bitkom sagten 26 Prozent über alle Altersgruppen hinweg, sie seien in der Lage, Fake News zu entlarven.