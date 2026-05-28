Jeder kennt sie, viele teilen sie trotzdem: Was Falschinfos im Netz mit unserem Vertrauen machen – und warum Deepfakes die Gefahr auf ein neues Level heben.
28.05.2026 - 12:18 Uhr
Berlin - Falschinformationen sind für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland zu einem alltäglichen Phänomen geworden. Wie aus einer aktuellen und repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom hervorgeht, stoßen neun von zehn Menschen in Deutschland (91 Prozent) auf absichtlich verbreitete, falsche oder irreführende Informationen.