Messenger sind beliebt, doch die E-Mail bleibt im Alltag wichtig: Im Schnitt landen täglich 13 private Nachrichten im Postfach – quer durch alle Altersgruppen.
11.12.2025 - 12:13 Uhr
Berlin - Trotz des Siegeszuges von Messengern wie WhatsApp, Signal und Telegram hat die E-Mail auch im privaten Umfeld nicht an Relevanz verloren. Nach einer Studie des Digitalverbandes Bitkom treffen bei den Internetnutzern in Deutschland pro Tag durchschnittlich 13 Nachrichten im privaten Mailpostfach ein. Vor zwei Jahren lag der Wert noch bei 10 privaten E-Mails am Tag.