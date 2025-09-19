Zum Weltherztag ruft die Björn Steiger Stiftung zur Teilnahme an kostenlosen Erste-Hilfe-Kursen auf. Fokus: Reanimation. Ort: Überall, wo mindestens acht Menschen zusammenkommen.
19.09.2025 - 15:00 Uhr
Im Vorfeld des Weltherztags am 29. September und anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ (22. bis 28. September) ruft die Winnender Björn Steiger Stiftung eindringlich dazu auf, Erste Hilfe ernst zu nehmen – und sie zu lernen. Denn noch immer ende ein plötzlicher Herzstillstand in Deutschland viel zu oft tödlich. Etwa alle acht Minuten stirbt ein Mensch – viele dieser Leben könnten gerettet werden.