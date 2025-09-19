Zum Weltherztag ruft die Björn Steiger Stiftung zur Teilnahme an kostenlosen Erste-Hilfe-Kursen auf. Fokus: Reanimation. Ort: Überall, wo mindestens acht Menschen zusammenkommen.

Im Vorfeld des Weltherztags am 29. September und anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ (22. bis 28. September) ruft die Winnender Björn Steiger Stiftung eindringlich dazu auf, Erste Hilfe ernst zu nehmen – und sie zu lernen. Denn noch immer ende ein plötzlicher Herzstillstand in Deutschland viel zu oft tödlich. Etwa alle acht Minuten stirbt ein Mensch – viele dieser Leben könnten gerettet werden.

Wie die Stiftung mitteilt, liegt die Reanimationsquote durch Ersthelfer bei nur 40 Prozent. Das will die Initiative #herzsicher ändern. Mit einem kostenlosen Kursangebot – buchbar über die Internetseite www.herzsicher.de – bringt die Stiftung zertifizierte Trainer direkt zu den Menschen.

Kostenlose Reanimationskurse im Verein, Büro oder Wohnzimmer

Ob im Sportverein, im Betrieb oder zu Hause: Wer mindestens acht Teilnehmende organisiert, kann eine Schulung zur Wiederbelebung anfragen. Ohne Bürokratie, ohne Vorkenntnisse – und komplett kostenfrei. Der Kurs vermittelt die wichtigsten Maßnahmen im Notfall: Herzdruckmassage, stabile Seitenlage, Defibrillatornutzung.

„Mutiges Eingreifen rettet Leben“, sagt Pierre-Enric Steiger, Präsident der Stiftung. „Deshalb machen wir Erste Hilfe so niedrigschwellig wie möglich.“

Warum jede Minute bei Herzstillstand zählt

Wenn das Herz stehenbleibt, zählt jede Sekunde. Wird innerhalb der ersten Minuten mit einer Herzdruckmassage begonnen, steigen die Überlebenschancen deutlich. Studien belegen: Die Erfolgsquote kann sich verdreifachen, wenn Laien sofort reagieren.

Trotzdem zögern viele – aus Angst, etwas falsch zu machen. Die Schulungen sollen genau hier ansetzen: Hemmschwellen senken, Sicherheit geben, Mut machen.

Prominente Unterstützung und starke Partner

Die Kampagne steht unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Mit dabei sind auch die Deutsche Herzstiftung und der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Die Finanzierung erfolgt über Spenden und Partnerschaften – damit das Angebot langfristig bestehen bleibt.

„Wir wollen eine Kultur der Hilfe schaffen“, sagt Steiger. „Jeder kann Lebensretter werden.“

Stiftung mit Geschichte – und Mission

Gegründet wurde die Stiftung 1969 nach dem Tod des achtjährigen Björn Steiger, der wegen mangelhafter Notfallversorgung starb. Seither kämpft sie für ein besseres Rettungssystem – von Notrufsäulen bis zur Luftrettung. Jetzt bringt sie das lebenswichtige Wissen zur Reanimation direkt in die Mitte der Gesellschaft.