BKA und Migration Grüne auf einem Auge blind
Kritik an der Merz-Rede zum BKA-Jubiläum zielt ins Leere. Es geht offenbar darum, Schattenseiten der Migration zu kaschieren, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Wer auf einem Auge blind ist, sollte sich nicht anmaßen, andere über die Realität zu belehren. Einen blinden Fleck offenbaren die Grünen in Gestalt ihres innenpolitischen Sprechers Marcel Emmerich. Der kritisiert den Kanzler: Er habe beim Jubiläum des Bundeskriminalamts (BKA) die Migration als wichtigstes sicherheitspolitisches Problem in den Mittelpunkt gestellt.
