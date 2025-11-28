Vom Zigarettenladen zum Mini-Logistikzentrum: Womit der Stuttgarter Kioskbesitzer Serkan Gürbüz rechnet und was die Logistikzentren tun.
Die heiße Päckchen-Phase startet. Nicht der Nikolaus oder das Christkind bringen sie, sondern vor allem die vielen Zusteller von den großen Logistikunternehmen. Mit romantischer Vorweihnachtszeit hat das wenig zu tun. Es geht um viel Arbeit und ein riesiges Geschäft. Oder wie Serkan Gürbüz sagt: „Nächste Woche wird eine Katastrophe.“ Gürbüz betreibt an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße den Kiosk „Tabacco and More“. In den kommenden Wochen steht letzteres vor allem für eines: Päckchen. Sein Laden ist nicht nur Anlaufstelle für Raucher und Zeitungsleser, sondern auch einer der zahlreichen DHL-Shops in Stuttgart, in denen Menschen ihre Pakete abgeben können.