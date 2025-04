Über das europäische Verbundnetz sind fast alle Länder mit allen anderen verbunden. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit auch in Deutschland, als in Spanien und Portugal der Strom ausfällt.

dpa 28.04.2025 - 17:27 Uhr

Dortmund - Die Stromausfälle in Spanien und Portugal haben nach Angaben des Netzbetreibers Amprion keine Auswirkungen auf die Netzstabilität in Deutschland gehabt und werden diese voraussichtlich auch nicht haben. Dies erklärte ein Sprecher in Dortmund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen von einem vollständigen Netzzusammenbruch aus", sagte er. Bei diesem sogenannten Blackout seien die gesamten Übertragungsnetze in Spanien und Portugal, die für den Überland-Stromtransport zuständig sind, ausgefallen.