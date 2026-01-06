Zehntausende Berliner Haushalte sind am Wochenende plötzlich ohne Strom. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus. Nun schalten sich Deutschlands oberste Strafverfolger ein.
06.01.2026 - 17:56 Uhr
Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Teilen Berlins hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es bestehe unter anderem der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage, der Brandstiftung und der Störung öffentlicher Betriebe, erklärte die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde zur Begründung. Zuletzt hatte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.