Die Stromausfälle in Stuttgart und Baden-Württemberg häufen sich. Ist das Zufall? Bisher gibt es zumindest keinen ersichtlichen Zusammenhang.
24.02.2026 - 10:55 Uhr
Ein Stein ist offenbar Auslöser für den Stromausfall am frühen Freitagabend in Stuttgart gewesen. Wie ein Sprecher von „Stuttgart Netze“ mitteilte, sei es exakt um 17.27 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung auf der sogenannten Mittelspannungsebene gekommen. Dadurch waren rund 2500 Bewohner in den Stadtteilen Hoffeld und Schönberg vorübergehend ohne Strom. Am Freitagabend hatte „Stuttgart Netze“ auch von Betroffenen in weiten Teilen von Degerloch, Sillenbuch, Plieningen und Möhringen gesprochen.