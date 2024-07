Hier erfahren Sie, ob sich Kissen von Blackroll waschen lassen und was man tun kann, um sie aufzufrischen.

Lukas Böhl 11.07.2024 - 14:21 Uhr

Blackroll gibt an, dass sich die Kissen nicht waschen lassen, da sie aus einem speziellen Schaumstoff bestehen. Beim Waschen in der Waschmaschine würde diese wahrscheinlich ihre Form und Festigkeit verlieren. Man kann das Blackroll-Kissen jedoch mit einem antibakteriellen Textilspray einsprühen, um es aufzufrischen. Zudem sollte man es regelmäßig an der frischen Luft auslüften lassen. Die Kissenbezüge von Blackroll lassen sich jedoch waschen. Achten Sie dabei auf die Hinweise im Waschetikett.