Ständig Blasenentzündungen? Das bringt die Impfung

Häufiges Frauenleiden Blasenentzündungen: Das bringt eine Impfung
Vor allem Frauen werden von Blasenentzündungen geplagt. Dabei gibt es Impfungen dagegen. Ein Experte erklärt, wann diese helfen und ob man die Harnwegsinfektion damit los wird.
Ein ständiger Druck auf der Blase und ein höllisches Brennen beim Wasserlassen – eine Blasenentzündung ist unangenehm und kann Betroffene mehrmals im Jahr heimsuchen. Ein Leiden, das vor allem Frauen betrifft. Im Interview gibt Bastian Amend, Chefarzt in der Urologischen Klinik der Kreiskliniken Reutlingen, Tipps zur Vorbeugung und verrät, wann eine Impfung sinnvoll sein könnte und was Patientinnen davon erwarten dürfen.