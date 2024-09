Tierseuchen-Alarm durch kleine Stechmücken auch in Baden-Württemberg. Immer mehr Schafe und Rinder stecken sich mit der Blauzungenkrankheit an. Es kann aber auch Wild und andere Tiere treffen. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt Impfungen.

Michael Maier 19.09.2024 - 16:15 Uhr

Die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen breitet sich weiter in Baden-Württemberg aus. Aktuell sind über 470 Betriebe in 34 von 44 Stadt- und Landkreisen betroffen, so die jüngste Statistik. Das ganze Land ist inzwischen Sperrgebiet für die Blauzungenkrankheit, was bestimmte Beschränkungen beim Viehtransport mit sich bring.