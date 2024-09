Das Landratsamt in Göppingen appelliert nach ersten Fällen der Blauzungenkrankheit an die Tierhalter, ihre Schafe, Rinder und Ziegen jetzt impfen zu lassen. Denn die Krankheit breite sich sehr schnell aus. Auch die Schweinepest bereitet Sorgen.

Dirk Hülser 06.09.2024 - 06:00 Uhr

Jetzt hat die heimtückische Tierseuche auch den Kreis Göppingen erreicht: Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit wurde in der vergangenen Woche in zwei Schafhaltungen amtlich festgestellt, teilt Dr. Lars Pelgen, der Leiter des Amts für Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Landratsamt, auf Anfrage mit. Die Krankheit breitet sich in rasendem Tempo aus, erstmals wurde am 8. August durch das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises deren Ausbruch vom Serotyp 3 (BTV 3) – einer bestimmten Variation des Virus – in Baden-Württemberg festgestellt. „Seither hat sich die Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg weiter verbreitet, sodass inzwischen insgesamt 360 Ausbrüche in Baden-Württemberg amtlich festgestellt wurden“, berichtet Pelgen. Bislang hatte Deutschland den Status „BTV-seuchenfrei“, doch damit sei es nun vorbei: „Die Dynamik der BTV-3-Ausbreitung erfolgte in den vergangenen Wochen explosiv, sodass sich die Tierseuche im August innerhalb kürzester Zeit nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland ausgebreitet hat.“ Es gibt bislang keine Anzeichen, dass die Dynamik nachlässt: „Auch jetzt ist noch mit einer weiteren Verbreitung der Blauzungenkrankheit in Deutschland und im Landkreis Göppingen zu rechnen.“