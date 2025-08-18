Die Zahl der Blend-Angriffe mit Laserpointern auf Flugzeuge hat im Südwesten zugenommen. Besonders betroffen ist der Luftraum um den Stuttgarter Flughafen.
18.08.2025 - 11:44 Uhr
Die Zahl gefährlicher Blend-Angriffe mit Laserpointern auf Flugzeuge in Baden-Württemberg hat zugenommen. Die Kriminalstatistik erfasste im Jahr 2024 landesweit 31 solcher Fälle, wie das Verkehrsministerium in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme zu Fragen der FDP-Landtagsfraktion mitteilte. Im Jahr zuvor waren es noch 22 gewesen. Besonders betroffen ist der Luftraum um den Stuttgarter Flughafen.