Weniger als zwei Monate vor der WM verletzt sich Serge Gnabry schwer. Die Bayern sprechen von einer «längeren Zeit».

dpa 18.04.2026 - 21:13 Uhr

München - Serge Gnabry vom FC Bayern muss um seine WM-Teilnahme bangen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zog sich "einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel" zu. Das teilte der deutsche Rekordmeister aus München weniger als 24 Stunden vor der möglichen erneuten Titelkrönung in der Bundesliga mit. Mit einem Remis gegen den VfB Stuttgart an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wäre den Bayern der 35. Meistertitel vier Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen.