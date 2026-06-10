Millionen Fans werden zur Fußball-WM in Nordamerika erwartet. Die USA rechnen mit dem bestbesuchten Turnier der Geschichte. Für die Gastgeber geht es um weit mehr als Sport.
10.06.2026 - 04:30 Uhr
Berlin/Washington - Wenn die Fußball-WM am Donnerstag beginnt, hoffen nicht nur die Teams auf Erfolg. Auch die Tourismusbranche blickt mit großen Erwartungen auf das Turnier. Die USA rechnen mit der bestbesuchten Weltmeisterschaft der Geschichte, sagte US-Tourismusbeauftragter Nick Adams der Deutschen Presse-Agentur.