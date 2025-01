Was plant und setzt die Stadt um, damit sich Bürgerinnen und Bürger sicher in der Ludwigsburger Innenstadt fühlen? Ein Platz hat sich vom früheren Sorgenkind zum beliebten Aufenthaltsort gemausert – doch laut FDP gibt es auch einen „Problemplatz“.

Auf die Frage, wie sicher eine Stadt tatsächlich ist, und wie sicher sich ihre Bewohner fühlen, gibt es selten eine Antwort. Die objektive und subjektive Sicherheitslage gehen häufig auseinander, sagen Stadt und Polizei. „Einen spezifischen Ort oder Platz, der durch konzentriert auftretende Straftaten auffällt, gibt es derzeit nicht in Ludwigsburg“, so eine Polizeisprecherin. Grundsätzlich könne man aber sagen, dass in der Ludwigsburger Innenstadt mehr Straftaten registriert werden, im Vergleich zu den übrigen Stadtteilen. Wie sicher ist die Innenstadt und was hat die Stadt geplant, damit sich die Menschen auch sicher fühlen? Ein genauerer Blick auf vier Plätze.