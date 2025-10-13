Blick hinter die Kulissen Auf Lieferfahrt durch Stuttgart – unterwegs mit Flink-Kurier Daniel
Flink expandiert in Stuttgart und wirbt mit Lebensmittel-Lieferungen „in Minuten“. So sieht der Alltag der Mitarbeiter im Lager und auf der Straße aus.
Der Eingang zum Lager von Flink führt direkt in die Vergangenheit: „Wir liefern deinen Einkauf in 10 Minuten!“ sind die Fensterscheiben an der Stuttgarter Schwabstraße plakatiert. So warb der Lebensmittel-Lieferdienst in den Coronajahren. Schon damals funktionierte das Versprechen in den meisten Fällen nicht und war ein Verlustgeschäft – trotz vieler zahlender Kunden. Jetzt stellt sich der größte verbliebene Schnelllieferdienst neu auf. Und gibt Einblick in das Innerste seines Dienstes.