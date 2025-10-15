Dem SWR haben die Macher des Europa-Parks Einblicke in ihre Arbeit und hinter die Kulissen gewährt. Die sieben Folgen laufen immer montags.

Es ist ja nicht so, dass der Europa-Park nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Unlängst wurde er zum zehnten Mal mit dem „Golden Ticket Award“, der höchsten Weihe in der Branche, als „Bester Freizeitpark der Welt“ ausgezeichnet. Ständig wird erweitert, die nächste Attraktion der Superlative vorgestellt – und die Besucherzahlen sprechen ohnehin für sich.

Da der Park in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, wird aber das ganz große Besteck ausgepackt. Dass das Jubiliäumsjahr offenbar nicht nur Spaß ist, sondern auch Stress für die Familie Mack und ihre Mitarbeiter, sie „vor besondere Herausforderungen“ stellt, ist in einer neuen Doku-Soap des SWR zu sehen. In sieben Folgen widmet sich „Die Europa-Park Macher“ den Höhen und Tiefen des für den Park besonderen Jahres.

Senior-Chef auf Kontrollfahrt durch den Park

„Diese Serie ist für unsere Familie etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal hat ein Fernsehteam so nah und über einen so langen Zeitraum unsere Arbeit, aber auch sehr persönliche Momente begleitet. Ich freue mich sehr, dass die Zuschauer nun einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Europa-Park werfen können“, sagt Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks.

Dem Senior-Chef gehört gleich in der ersten Folge die Hauptrolle. Es geht um eine seiner im Team berüchtigten Kontrollfahrten durch den Park. Zum Jubiläum wird das Wahrzeichen, die „Euromaus“, neu lackiert. Anfangs war der „Ober-Mack“ damit überhaupt nicht einverstanden, doch nun ist er auf das Ergebnis gespannt. Während der Saisonstart unaufhaltsam näher rückt, gibt es noch zahlreiche Baustellen.

Der Park wird dieses Jahr 50. Foto: SWR/Michael Rosenstiel

In den folgenden Teilen der Serie werde es „persönliche Momente, Rückschläge und familiäre Begegnungen“ geben, versprechen SWR und Europa-Park. Zudem habe die die Geschäftsführung im Rahmen der Dreharbeiten zum ersten Mal überhaupt einem Kamerateam Einblicke in eine ihrer Sitzungen gewährt.

Folgen ab dem 20. Oktober im TV

Doku-Soap

„Die Europa-Park Macher“ werden ab 20. Oktober 2025 immer montags um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und sind vorab ab 16. Oktober 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.

Park

Der Europa-Park im südbadischen Rust empfängt jährlich mehr als sechs Millionen Gäste aus der ganzen Welt. Der Park mit seinen mehr als 100 Attraktionen ist in 17 Themebereiche aufgeteilt. Verschiedene Shows ergänzen das Programm. Auch das Erlebnisbad Rulantica sowie ein Sterne-Restaurant und vier Hotels gehören zum Park.