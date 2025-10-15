Dem SWR haben die Macher des Europa-Parks Einblicke in ihre Arbeit und hinter die Kulissen gewährt. Die sieben Folgen laufen immer montags.
15.10.2025 - 14:24 Uhr
Es ist ja nicht so, dass der Europa-Park nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Unlängst wurde er zum zehnten Mal mit dem „Golden Ticket Award“, der höchsten Weihe in der Branche, als „Bester Freizeitpark der Welt“ ausgezeichnet. Ständig wird erweitert, die nächste Attraktion der Superlative vorgestellt – und die Besucherzahlen sprechen ohnehin für sich.