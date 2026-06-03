Blick in die Geschichte Als der Deutsche Kaiser in Hemmingen war – Das steckt hinter dem Kaiserstein
Heute ist der Kaiserstein bei Hemmingen zu einem Erholungsort in ruhiger Lage geworden. An seine historische Bedeutung erinnert nur noch wenig.
Heute ist der Kaiserstein bei Hemmingen zu einem Erholungsort in ruhiger Lage geworden. An seine historische Bedeutung erinnert nur noch wenig.
Heute muss man schon sehr genau hinsehen, um die historische Bedeutung des Kaisersteins bei Hemmingen erkennen zu können. Wer hier herkommt, tut das meist nicht aus geschichtlichem Interesse, sondern zur Freizeitgestaltung, um zu entspannen oder den Spielplatz zu nutzen. Kein Wunder, liegt er doch inmitten von Feldern, in einer Oase der Ruhe.