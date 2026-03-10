Blick in die Geschichte Was Terence Hill mit Ludwigsburg verbindet
Der weltberühmte italienische Schauspieler hat seit 2022 die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Spuren in der Bundesrepublik reichen bis in den Ludwigsburger Vorort Neckarweihingen.
Der weltberühmte italienische Schauspieler hat seit 2022 die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Spuren in der Bundesrepublik reichen bis in den Ludwigsburger Vorort Neckarweihingen.
Dass der berühmte italienische Schauspieler Terence Hill eine deutsche Abstammung hat, ist den meisten bekannt. Seine Spuren hat er an vielen Orten in der Bundesrepublik hinterlassen, in Sachsen gibt es sogar ein Terence Hill Museum. Doch dass Mario Girotti, wie Hill mit bürgerlichem Namen heißt, auch eine enge Verbindung zu Ludwigsburg hat, wissen die wenigsten.