Blick in die Zukunft Für Sie bereits getestet: So wird 2026
Im Jahr 2026 wird reformiert, dass es nur so kracht. Lichtblicke bringt nur die Kunst. Aber auch da müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Ein satirischer Ausblick.
Laut Psychologen ist 2026 das Jahr der sterbenden Ausreden. Es gebe keine Entschuldigung mehr für das eigene Versagen. Es gehe nun um knallharte Selbstkonfrontation.