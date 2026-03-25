Blick zurück auf 1973: Deutschland und der Ölpreisschock

Kein Auto auf der Autobahn – stattdessen Rodler, Radler und Spaziergänger: Solche Bilder erinnern an die sogenannte Ölpreiskrise 1973. Sie lässt erahnen, welche Risiken von dem Krieg gegen den Iran und der Blockade der Straße von Hormus ausgehen. Die Reaktionen der Politik in jener Zeit unterscheiden sich aber markant von denen der Gegenwart.

Was war damals Auslöser der Krise? Am 6. Oktober 1973, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, begannen Ägypten und Syrien einen militärischen Angriff gegen Israel. Ihr Ziel war es, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen zurück zu erobern, die Israel sechs Jahre zuvor im Zuge des Sechstagekrieges besetzt hatte. Aus Protest gegen die Unterstützung des Staates Israel durch westliche Nationen verständigten sich arabische Länder auf ein „Ölembargo“: Sie drosselten die Menge des dort geförderten Erdöls um zunächst fünf Prozent. Am 17. Oktober 1973 verteuerte sich der Ölpreis von drei Dollar auf mehr als fünf Dollar je Barrel (159 Liter) – ein Anstieg um 70 Prozent. Im Verlauf der folgenden Jahres kletterte der Ölpreis auf zeitweise mehr als zwölf Dollar. Er hatte sich mehr als verdreifacht, verglichen mit der Zeit vor dem Jom-Kippur-Krieg.

Wie wirkte sich das aus?

Die Folgen waren unmittelbar an den Preisschildern der Tankstellen ablesbar. 1970 hatte ein Liter Dieselkraftstoff 57 Pfennig gekostet, ein Liter Superbenzin 63,6 Pfennig. 1974 lag der Dieselpreis über der Marke von 87 Pfennig, Super kostete mehr als 90 Pfennig. Die Heizölpreise stiegen von acht Pfennig pro Liter 1970 auf 14,7 Pfennig 1975.

Damals hat die Bundesrepublik Deutschland ihren Energiebedarf zu 55 Prozent mit importiertem Erdöl gedeckt. 1973 wurden dafür mehr als 110 Millionen Tonnen benötigt, die zu 90 Prozent importiert werden mussten. 75 Prozent des eingeführten Rohöls stammte aus arabischen Ländern.

Der Ölpreis steigt. Foto: Statista/Lange

Zum Vergleich: 2025 importierte (das inzwischen wiedervereinigte) Deutschland noch 75,7 Millionen Tonnen Rohöl. Nur 6,1 Prozent davon kommt aus dem Nahen Osten, überwiegend aus dem Irak. 16,6 Prozent liefert Norwegen. Zu den bedeutenden Öllieferanten Deutschlands zählen zudem die USA (16,4 Prozent), Libyen (13,8), Kasachstan (zwölf) und Großbritannien (neun). Der Ölpreis bewegt sich auf einem ganz anderen Niveau: ein Barrel kostete 2025 im Jahresschnitt knapp 70 Dollar. Inzwischen liegt der Rekordpreis für das erste Quartal 2026 bei knapp 143 Dollar. Seit dem Beginn des Iran-Krieges hat sich Öl um fast 60 Prozent verteuert.

Syrischer Gefangener im Jom-Kippur-Krieg 1972 Foto: Sven Simon

Heute wissen wir: Trotz des Ölembargos der arabischen Staaten herrschte damals keine Ölkrise im eigentlichen Sinn des Wortes. Weltweit sank das Angebot an Rohöl zwar um zehn Prozent. Allerdings hat nach Recherchen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags „weder während noch nach dem temporären Embargo eine tatsächliche Erdölknappheit“ bestanden.

Dennoch löste die Ölpreiskrise einen „tiefgreifenden Schock in den Bevölkerungen der westlichen Industriestaaten“ aus, so der Wissenschaftliche Dienst. Das Verbraucherverhalten habe „teilweise panikartige Züge angenommen“. Es kam zu Hamsterkäufen beim Tanken und bei Heizöllieferanten. Auch bei Unternehmen habe „große Verunsicherung“ geherrscht. Allerdings, so Albert Landsberger des Ifo-Instituts, hätten „die den Ölpreiskrisen folgenden Rezessionen kein extremes Ausmaß“ erreicht und „nicht über einen längeren Zeitraum“ angehalten. Die globale Finanzkrise 2008 und die Corona-Krise seien weitaus gravierender gewesen.

Wie reagierte der Staat?

Die damalige Bundesregierung unter SPD-Kanzler Willy Brandt hatte in jener Zeit gleich mehrere Krise zu meistern. Kurz vor dem Ölschock war das internationale Währungssystem von Bretton Woods zusammengebrochen. In der Folge stieg der Kurs der D-Mark gegenüber dem Dollar, was deutsche Exporte auf dem Weltmarkt verteuerte. 1973 wuchs die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent, im Folgejahr stagnierte sie, 1975 sackte Deutschland in eine Rezession. Damit war das Ende des legendären „Wirtschaftswunders“ erreicht.

In der Politik wurden – wie heute auch – dirigistische Maßnahmen diskutiert. Führende Vertreter der Koalitionsparteien SPD und FDP sprachen sich dafür aus, Bezugsscheine für Heizöl und Kraftstoff einzuführen, die an den Tankstellen im Einzelfall verkauften Mengen zu limitieren, die Erlaubnis zum Besitz eines Zweitwagens einzuschränken und Mineralölkonzerne zu verstaatlichen.

Alternative zu hohen Tankstellenpreisen: zwei Pferde ziehen einen VW-Bus 1973 Foto: KEYSTONE

Die Regierung legte am 7. November 1973, einen Monat nach Beginn des Jom-Kippur-Kriegs, den Entwurf für ein „Energiesicherungsgesetz“ vor. Zwei Tage später wurde es vom Bundestag beschlossen. Damit wurde der Weg eröffnet für die spektakulärsten Maßnahmen im Zuge der Ölkrise: ein Fahrverbot an den vier Adventssonntagen des Jahres 1973 sowie ein auf maximal sechs Monate befristetes Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und 80 Stundenkilometern auf Landstraßen. Der Staat ordnete zudem an, dass Dienstgebäude von Bundesbehörden tagsüber nur bis 20 Grad beheizt werden dürften und schränkte Dienstfahrten von Beamten ein. Einen Tankrabatt oder staatliche Unterstützungsleistungen für inflationsgeplagte Pendler gab es nicht. Einzige Ausnahme: drei Millionen Empfänger von Sozialhilfe, Wohngeld oder Kriegsopferfürsorge erhielten einmalig zwischen 100 und 300 Mark als Heizzuschuss. Zudem appellierte die Regierung, weniger Auto zu fahren, sparsamer zu heizen und den Energieverbrauch zu drosseln.

Die Lieferländer haben sich geändert. Foto: BR, Statist. Bundesamt/Lange

Während der autofreien Sonntage herrschte vielerorts Volksfeststimmung auf den gesperrten Pisten. Der NDR berichtete: „Die Mehrheit der Bürger reagierte gelassen.“ Vereinzelt gab es Proteste. Der ADAC verteilte Plaketten mit der Aufschrift „Freie Bürger fordern freie Fahrt“. Die Zeitung mit den größten Buchstaben titulierte Ölscheichs „Erpresser, die aus der Wüste kommen“. In Hamburg, so der „Spiegel“, weigerte sich ein Barkeeper, arabische Gäste zu bewirten: „Wenn ihr kein Öl liefert, kriegt ihr auch kein Bier“.

Die Inflationsrate lag Ende der 1960er Jahre unter zwei Prozent. Sie stieg 1973 auf 7,1 Prozent, sank dann allerdings bis 1978 auf 2,7 Prozent. Im Vergleich zur jeweiligen Kaufkraft hat sich der Kraftstoffpreis seit damals kaum verändert. 1975 konnte sich ein Industriearbeiter mit einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn zwölf Liter Diesel kaufen, 2025 waren es 15,8 Liter – aktuell bei gleichem Lohn 11,5 Liter.