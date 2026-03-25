Blick zurück auf 1973 Deutschland und der Ölpreisschock
Was wir gerade durchleben, gab es vor 50 Jahren schon mal: ein Krieg, explodierende Preise von Erdöl und Benzin. Die Bundesregierung hat damals anders reagiert.
Was wir gerade durchleben, gab es vor 50 Jahren schon mal: ein Krieg, explodierende Preise von Erdöl und Benzin. Die Bundesregierung hat damals anders reagiert.
Kein Auto auf der Autobahn – stattdessen Rodler, Radler und Spaziergänger: Solche Bilder erinnern an die sogenannte Ölpreiskrise 1973. Sie lässt erahnen, welche Risiken von dem Krieg gegen den Iran und der Blockade der Straße von Hormus ausgehen. Die Reaktionen der Politik in jener Zeit unterscheiden sich aber markant von denen der Gegenwart.
Wahlschlappe der SPD, unsichere Wirtschaftslage, schlechte Umfragewerte. Die schwarz-rote Koalition steht unter Zugzwang. Wann folgen den vielen Worten Taten? Ein Überblick über die Lage der Nation.
Seit gut drei Wochen dauert der Iran-Krieg an, die wirtschaftlichen Folgen für die Welt sind gravierend. Washington soll laut Berichten Teheran nun einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet haben. Doch der Iran will nicht nachgeben. Wie geht es nun weiter?
Kharg ist kleiner als Fehmarn und könnte in den Fokus von Donald Trump rücken. Auf der Insel im Persischen Golf befindet sich das wichtigste Ölterminal des Iran.