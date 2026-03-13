Blickwinkel Verschleppte Sanierung des Forums rächt sich jetzt
Der Ludwigsburger Gemeinderat sollte der *teuren Generalsanierung des Forums am Schlosspark in Zeiten leerer Kassen* zustimmen. Doch so weit hätte es gar nicht erst kommen müssen.
Der Ludwigsburger Gemeinderat sollte der *teuren Generalsanierung des Forums am Schlosspark in Zeiten leerer Kassen* zustimmen. Doch so weit hätte es gar nicht erst kommen müssen.
Die Entscheidung ist relativ einfach: entweder massiv Schulden aufnehmen in einer wirtschaftlich katastrophalen Lage oder eine Ruine mitten in der Stadt entstehen lassen. So lässt sich die aktuelle Debatte rund um das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg zusammenfassen. Beide Alternativen sind nicht wünschenswert. Doch dass die Stadt jetzt vor dieser schweren Entscheidung steht, ist auch selbstverschuldet.