Blickwinkel Warum Iran uns alle angeht
Der Ludwigsburger OB Matthias Knecht fordert Solidarität mit den Protestierenden im Iran. Warum Schweigen keine Option ist und was jeder tun kann.
Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht meldete sich vor wenigen Tagen zu einem Thema zu Wort, das weit außerhalb seines klassischen Zuständigkeitsbereichs liegt: die Lage im Iran. „Als OB einer schwäbischen Kommune ist man eigentlich nicht berufen, sich zu weltpolitischen Entwicklungen zu äußern“, schrieb er auf Instagram. Doch in diesem Fall sei Schweigen keine Option. Damit hat er recht.