Wie läuft Online-Dating für Menschen mit Sehbehinderung ab? Zwei Stuttgarter erzählen, über ihre Erfahrungen, wann sie das Thema ansprechen und wie die Dates darauf reagieren.
12.11.2025 - 06:00 Uhr
Auf ihrem Bumble-Profil steht Lisa Mümmlers Sehbehinderung nur indirekt. „Ich kann Spagat, ich kann Klingonisch und mein Hund ist ein Assistenzhund“, ist dort zu lesen. Eine dieser Aussagen ist eine Lüge. Welche, soll hier nicht verraten werden. Was aber stimmt: Ihr Goldendoodle Harry hilft der 35-Jährigen im Alltag.