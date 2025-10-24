Yusuf Alp Ay ist nahezu vollständig blind, bringt auf Social Media Menschen zum Lachen und zeigt, wie er mit zwei Prozent Sehkraft seinen Alltag meistert.
21.01.2026 - 15:30 Uhr
Darf man über Blinde lachen? Jeder halbwegs empathische Mensch würde diese Frage vermutlich sofort mit „Nein” beantworten. Bei Yusuf Alp Ay fällt es jedoch nicht immer leicht, sich zusammenzureißen. Der 26-jährige Influencer ist nahezu vollständig blind und betreibt den Kanal „Der Blinde vom Block”. Auf Instagram folgen ihm bereits mehr als 61.000 Menschen, auf TikTok sind es sogar fast 130.000. In seinen Beiträgen gewährt er mit ironisch-humorvollem Unterton Einblicke in seinen Alltag mit seiner Sehbeeinträchtigung. Und der kann schon mal so aussehen: