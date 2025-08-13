Blindgänger auf S-21-Baustelle Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?
In diesem Jahr kam es schon zu mehreren aufsehenerregenden Entschärfungen. Manch einer fragt sich, ob die Zahl der Auffindungen zunimmt.
Ein paar Wochen ist es erst her, da mussten im Stuttgarter Stadtteil Birkenäcker rund 6000 Menschen ihre Häuser verlassen, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden steckte. Am Dienstag war dann schon wieder Alarm, dieses Mal auf der Stuttgart-21-Baustelle in Untertürkheim.