 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

Blindgänger auf S-21-Baustelle Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

Blindgänger auf S-21-Baustelle: Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?
1
  Foto: SDMG

In diesem Jahr kam es schon zu mehreren aufsehenerregenden Entschärfungen. Manch einer fragt sich, ob die Zahl der Auffindungen zunimmt.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Ein paar Wochen ist es erst her, da mussten im Stuttgarter Stadtteil Birkenäcker rund 6000 Menschen ihre Häuser verlassen, weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden steckte. Am Dienstag war dann schon wieder Alarm, dieses Mal auf der Stuttgart-21-Baustelle in Untertürkheim.

 

Gefühlt alle paar Tage ist in Stuttgart aktuell Aufregung wegen nicht detonierter Bomben, die auf die Stadt abgeworfen wurden. Wenn man mit der Thematik nicht vertraut ist, könnte man meinen, es häuften sich die Funde – sei es wegen erhöhter Bauaktivitäten oder wegen besserer Suchmethoden. Doch Fachleute ordnen die Häufung anders ein.

Denn das ist mitnichten der Fall. Mit kleinen Schwankungen bewege sich die Zahl der Bombenfunde seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau, teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart mit. Zu der Behörde gehört der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg. Natürlich kämen im Frühjahr und Sommer, wenn der Boden nicht gefroren ist und mehr gebuddelt wird auf den Baustellen, mehr zum Vorschein – aber auch das ist keine Gesetzmäßigkeit. Das belegt zum Beispiel ein Blick in den Winter 2014. Damals wurden erst zwei Blindgänger in Feuerbach bei Bauarbeiten freigelegt, entschärft und abtransportiert, bei klirrender Kälte. In der gleichen Woche mussten sich Tausende Menschen im Stuttgarter Westen warm anziehen, als das am dichtesten besiedelte Wohngebiet Europas evakuiert wurde: In der Ludwigstraße nahe dem Eltern-Kind-Zentrum dort kam beim Neubau eines Wohnhauses in zweiter Reihe ein Blindgänger zum Vorschein, also auch mitten im Winter.

Unsere Empfehlung für Sie

Blindgänger in Untertürkheim: Weltkriegsbombe am Abend entschärft

Blindgänger in Untertürkheim Weltkriegsbombe am Abend entschärft

Bei Arbeiten auf einer Baustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. So lief die Bergung.

Und die Mengen? Im vergangenen Jahr waren es 13 Bomben, die als gefährliche Überreste des Krieges beseitigt werden mussten, im Jahr davor 16. In 20 Fällen mussten die Entschärfer im Jahr 2022 tätig werden, 2021 in 21 Fällen. 2020 waren es 14 und 2019 insgesamt 16 Blindgänger, die geborgen und unschädlich gemacht wurden. Auch das aktuelle Jahr liege „im üblichen Schwankungsbereich der zurückliegenden Jahre“, sagen die Fachleute – auch wenn Laien es punktuell aufgrund der Betroffenheit anders empfinden würden.

Wird jede Bombe entschärft oder kommt es auch zu Sprengungen?

Was auch immer wieder überrascht, ist, dass es nicht jedes Mal möglich ist, die Bomben an Ort und Stelle zu entschärfen. So kommt es immer wieder zu kontrollierten Sprengungen. Auch das ist in Stuttgart in jüngster Zeit mehrfach vorgekommen. Erst im Frühjahr, Anfang April, geschah das auf der Waldau beim Fernsehturm. Mit Wassersäcken abgedeckt wurde hier eine Bombe gesprengt. Im Juli mussten die Fachleute in Stuttgart-Birkenäcker einen Zündsatz detonieren lassen, weil er zu stark beschädigt war, um ihn zu entschärfen.

Unsere Empfehlung für Sie

Bombenentschärfung in Stuttgart: Bewohner wollte Wohnung nicht verlassen: „Dafür habe ich kein Verständnis“

Bombenentschärfung in Stuttgart Bewohner wollte Wohnung nicht verlassen: „Dafür habe ich kein Verständnis“

Am Donnerstag müssen 6000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, weil in Bad Cannstatt eine Bombe gefunden wurde. Nicht alles an dem Einsatz verläuft problemlos.

Schnell machte am Dienstagabend auch die Runde, dass die Bombe auf der Stuttgart-21-Baustelle lag. Auch das hat es schon gegeben: 2021 wurde auf der S-21-Baustelle in Bahnhofsnähe ein sogenannter Zerscheller gefunden – eine Bombe, die beim Aufschlag ohne Auslösen des Zünders aufgerissen oder nur teilweise detoniert ist. Da nur noch wenig Sprengstoff übrig war, war nur eine kleinräumige Absperrung notwendig.

Weitere Themen

Stuttgart21: Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Stuttgart21 Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Die große Querbahnsteighalle ist das Kernstück des bisherigen Hauptbahnhofs. Über die Jahre hat sie sich immer wieder verändert und bekommt derzeit abermals ein neues Aussehen.
Von Christian Milankovic
Blindgänger auf S-21-Baustelle: Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

Blindgänger auf S-21-Baustelle Tauchen immer mehr Fliegerbomben auf?

In diesem Jahr kam es schon zu mehreren aufsehenerregenden Entschärfungen. Manch einer fragt sich, ob die Zahl der Auffindungen zunimmt.
Von Christine Bilger
Stuttgart: Nach gerissener Oberleitung: Bahnverkehr läuft wieder an

Stuttgart Nach gerissener Oberleitung: Bahnverkehr läuft wieder an

Eine gerissene Oberleitung beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Ulm und Stuttgart zeitweise. Und dann war da noch die Bombe.
Hitzewelle in Stuttgart: Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?

Hitzewelle in Stuttgart Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?

Wegen seiner Kessellage könnte Stuttgart die heißestes Stadt in Deutschland werden. Darum gibt es jetzt einen Hitzeaktionsplan. Was steht da für Familien drin??
Von Alexandra Kratz
Bombenentschärfung in Untertürkheim: Barbier frisiert Kunden nach Evakuierung auf der Straße

Bombenentschärfung in Untertürkheim Barbier frisiert Kunden nach Evakuierung auf der Straße

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Untertürkheim am Dienstagnachmittag werden Gebäude evakuiert – doch ein Barbier lässt seinen Kunden nicht ohne perfekten Schnitt gehen.
Von Berit Böbel
Silvester 2025 in Stuttgart: OB Nopper will abgespeckte Schlossplatz-Party – aber wie?

Silvester 2025 in Stuttgart OB Nopper will abgespeckte Schlossplatz-Party – aber wie?

Berlin hat seine Silvesterfeier aus Kostengründen gestrichen. Folgt Stuttgart dem Beispiel? OB Frank Nopper setzt sich für eine abgespeckte Party ein – und setzt auf Partner.
Von Uwe Bogen
Stuttgart: AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl

Stuttgart AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl

Die AfD-Fraktion scheitert vor dem Verfassungsgerichtshof mit ihrer Klage gegen die Nachwahl eines Richters. Der Posten wurde nach dem Tod ihrer Kandidatin neu besetzt.
Von red/afp
Reisen im Bulli: Warum Vanlife seine Magie verloren hat

Reisen im Bulli Warum Vanlife seine Magie verloren hat

VW-Bus, Surfbrett, ein Gefühl von Freiheit: Vanlife, die Do-it-yourself-Variante des Campens, ist die Sehnsucht nach Selbstbestimmtheit. Aber wer bezahlt den Preis für diese Freiheit?
Von Florian Gann
Sentia in Stuttgart: Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Sentia in Stuttgart Trenddrink ohne Alkohol im Selbsttest – ist das der Rausch der Zukunft?

Wie wird man ohne Alkohol betrunken? Der gehypte Drink Sentia verspricht angenehme Rauschgefühle mit null Promille. Stuttgarter Kreative wagen den Selbsttest und sind überrascht.
Von Uwe Bogen
Stammstreckensperrung Stuttgart: Mit gesenktem Kopf zum S-Bahn-Ersatzverkehr

Stammstreckensperrung Stuttgart Mit gesenktem Kopf zum S-Bahn-Ersatzverkehr

Warum bei der Orientierung, wie man zu den S-Bahn-Ersatzbussen kommt, die Klett-Passage in Stuttgart keine einfache Ecke ist.
Von Andreas Geldner
Weitere Artikel zu Stuttgart Bombe Polizei Feuerwehr Kampfmittelbeseitigungsdienst
 