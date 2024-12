Grüne und Linke begrüßen Olaf Scholz’ Reise in die Ukraine. Doch auch Kritik bleibt seitens beider Parteien nicht aus.

red/AFP 02.12.2024 - 15:02 Uhr

Sowohl die Grünen als auch die Linkspartei haben den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine begrüßt. „Es ist richtig, dass der Bundeskanzler jetzt immerhin zum zweiten Mal seit Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine vor Ort ist“, sagte Grünen-Parteichef Felix Banaszek am Montag in Berlin. Allerdings hätten die Grünen sich „das häufiger gewünscht“ - so wie auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das Land regelmäßig besucht habe.