Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni sonnt sich bei einem Kurzbesuch in Mar-a-Lago in der Gunst des kommenden US-Präsidenten. Einen Deal mit Elon Musk aber bestreitet sie.

Almut Siefert 06.01.2025 - 14:52 Uhr

Ein Bild, das zur Interpretation einlädt. Erschienen ist es auf dem Netzwerk X, das bekanntlich dem Milliardär Elon Musk gehör: In historischer Rom-Kulisse stehen dort mittig Donald Trump im Caesar-Outfit mit Lorbeerkranz und lila Umhang, rechts von ihm Musk in Toga, links von ihm die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in beigem Kleopatra-Kleid. Alle drei schauen herrschaftlich bestimmt nach vorne. Das KI-generierte Bild wurde auf dem Account von Andrea Stroppa veröffentlicht – dem Musk-Vertreter in Italien.