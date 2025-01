Tausende Unfälle bei Glatteis-Chaos In den Kliniken in Stuttgart und der Region ist die Hölle los

Glatteis-Chaos in Stuttgart und der Region: Bei spiegelglatten Wegen und Straßen sind viele Menschen verunfallt. In den Krankenhäusern kommen nach Stürzen teils minütlich verletzte Patienten an. Die Notaufnahmen sind überfüllt. Entwarnung gibt es weiterhin nicht.