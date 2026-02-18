Blitzer im Kreis Böblingen Wer entscheidet, wo geblitzt wird?
Die Überwachung des Tempolimits obliegt vor allem der Polizei. Nach welchen Regeln die Beamten entscheiden, wo sie Blitzer aufstellen – und ob wirklich mehr geblitzt wird als früher.
Die Überwachung des Tempolimits obliegt vor allem der Polizei. Nach welchen Regeln die Beamten entscheiden, wo sie Blitzer aufstellen – und ob wirklich mehr geblitzt wird als früher.
Die Berichterstattung über die beiden Blitzer an der Böblinger Panzerstraße beschäftigen unsere Leser: Man hat Verständnis für die Radfahrer, fühlt sich aber auch gegängelt und „abgezockt“. Aber stimmt dieser Vorwurf? Und wer entscheidet überhaupt, wo geblitzt wird?