Im April steht der nächste Blitzermarathon an. Auch Baden-Württemberg beteiligt sich an der Aktion.

Die sogenannte „Speedweek“ im April bringt bundesweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen. Sie findet in diesem Jahr vom 13. bis 19. April 2026 statt. Höhepunkt ist Mittwoch, der 15. April. An diesem Tag beteiligen sich zahlreiche Bundesländer an einem groß angelegten Blitzermarathon. Für Baden-Württemberg steht bislang fest: Am 15. April wird landesweit verstärkt geblitzt. Ob darüber hinaus auch an weiteren Tagen der Speedweek verstärkt kontrolliert wird, ist derzeit noch offen. Ebenso wurden konkrete Messstellen bislang nicht veröffentlicht.

Wo wird geblitzt? Auch wenn genaue Standorte fehlen, lässt sich recht klar eingrenzen, wo Kontrollen besonders wahrscheinlich sind. Erfahrungsgemäß konzentrieren sich die Maßnahmen auf:

unfallträchtige Strecken

Bereiche rund um Schulen und Kindergärten

Baustellen

Straßen in der Nähe von Krankenhäusern oder Altenheimen

bekannte Pendlerstrecken mit hohem Verkehrsaufkommen

Der ADAC empfiehlt seit Jahren, Blitzaktionen gezielt auf solche Gefahrenpunkte zu legen, da dort überhöhte Geschwindigkeit besonders schwerwiegende Folgen haben kann.

Warum überhaupt ein Blitzermarathon?

Der Hintergrund ist klar: Geschwindigkeit bleibt die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle. Trotz leicht sinkender Unfallzahlen in Baden-Württemberg (zuletzt rund 150.957 registrierte Unfälle), bleibt das Risiko hoch. Vor allem schwere Unfälle hängen häufig mit zu schnellem Fahren zusammen. Blitzermarathons sollen deshalb vor allem eines erreichen: Bewusstsein schaffen und Verhalten verändern.