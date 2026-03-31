Im April steht der nächste Blitzermarathon an. Auch Baden-Württemberg beteiligt sich an der Aktion.
31.03.2026 - 08:08 Uhr
Die sogenannte „Speedweek“ im April bringt bundesweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen. Sie findet in diesem Jahr vom 13. bis 19. April 2026 statt. Höhepunkt ist Mittwoch, der 15. April. An diesem Tag beteiligen sich zahlreiche Bundesländer an einem groß angelegten Blitzermarathon. Für Baden-Württemberg steht bislang fest: Am 15. April wird landesweit verstärkt geblitzt. Ob darüber hinaus auch an weiteren Tagen der Speedweek verstärkt kontrolliert wird, ist derzeit noch offen. Ebenso wurden konkrete Messstellen bislang nicht veröffentlicht.