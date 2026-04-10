In der kommenden Woche wird wieder geblitzt mit allem was die Polizei hat. Wo in Baden-Württemberg geblitzt wird und warum manche Bundesländer nicht mitmachen.

Autofahrer müssen in der kommenden Woche wieder besonders aufpassen. Die Polizei blitzt beim Blitzermarathon wieder mit allem, was sie hat. Vom Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, findet der bundesweite Frühjahrs-Blitzermarathon statt. Ein zweiter folgt im Sommer. Die meisten, aber nicht alle Bundesländer beteiligen sich daran. In manchen fehlt es laut ADAC an den notwendigen Kapazitäten oder es bestehen schlicht Zweifel an der Sinnhaftigkeit. So schwänzt das Saarland die Aktion, andere beschränken sich auf einen Tag.

Auch die baden-württembergische Polizei und die Polizeibehörden der Kommunen konzentrieren sich vor allem auf den Mittwoch, den Schwerpunkttag der mittlerweile zur Tradition gewordenen Aktion. Zu schnelles Fahren ist die häufigste Ursache für schwere Unfälle. „Leider stirbt jeden Tag ein Mensch auf baden-württembergischen Straßen – und die Hauptursache ist überhöhte Geschwindigkeit“, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Ziel der Speedweek sei es, Autofahrer dafür zu sensibilisieren.

Blitzermarathon in Baden-Württemberg: Diese Gebiete sind im Fokus

Auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage – zum Beispiel an Schulen, Baustellen, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern – werden dann deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Unsere Empfehlung für Sie Blitzermarathon 2026 in BW In Kürze wird verstärkt geblitzt Gleich zweimal steht in diesem Jahr in Deutschland ein Blitzermarathon an. Wann muss man in Baden-Württemberg mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen und wo wird in Deutschland überall verstärkt geblitzt?

Während Bayern im Vorfeld noch eine Liste mit den Standorten der Blitzeraktion ins Internet stellen will, veröffentlichte das Stuttgarter Innenministerium keine weiteren Details zu der Aktion. Es werde allerdings sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen, als auch innerorts geblitzt, hieß es.

Vor allem hier werden laut ADAC in Baden-Württemberg zusätzliche Radarfallen erwartet:

Stuttgart

Mannheim

Karlsruhe

Freiburg

Heidelberg

Heilbronn

66 585 Verstöße beim letzten Blitzermarathon in Baden-Württemberg

Einige Bundesländer wie Brandenburg setzten in der Vergangenheit den Schwerpunkt auf Motorradfahrer. In Baden-Württemberg ließen Städte wie Heilbronn per Bürgerbefragung Standorte für Blitzer festlegen. In Hamburg gab es einen Mix aus stationären und mobilen Blitzern. Beim letzten Blitzermarathon im Südwesten wurden insgesamt 66 585 Verstöße festgestellt. Fast 800 Autofahrer mussten laut dem Innenministerium danach ihren Führerschein zeitweise abgeben. Das Innenministerium machte aber keine Angaben dazu, für wie wirkungsvoll man die Speedweek hält.

Auch außerhalb Deutschlands wird in dieser Woche vermehrt geblitzt. So haben unter anderem auch Tschechien und Kroatien angekündigt, verstärkt Geschwindigkeitsüberschreitungen zu kontrollieren. Der ADAC steht der Aktion positiv gegenüber. Durch die breite mediale Begleitung könne sie helfen, Autofahrer die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen.