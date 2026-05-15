Trotz Gewitterwarnung ist eine Touristengruppe im polnischen Tatra-Gebirge unterwegs. Ein Blitz lässt das Bergerlebnis zu einem Notfall werden.
15.05.2026 - 19:07 Uhr
Warschau - In der polnischen Hohen Tatra hat ein Blitz in eine fünfköpfige Gruppe von Bergtouristen eingeschlagen. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie ein Angehöriger der freiwilligen Bergrettung dem TV-Sender TVN24 sagte. Beide Verletzten mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden, sind aber außer Lebensgefahr.